С 13 января возобновлены пассажирские рейсы из Алма-Аты

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С 13 января пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновлены. Об этом сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Кроме того, в Казахстане завершились мероприятия по вывозу граждан России самолетами министерства обороны РФ.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

Ранее сообщалось, что два самолета доставили из Алма-Аты в Москву по 145 граждан. В Минобороны РФ тогда заявили, что российские военные продолжат вывозить из Казахстана россиян, оставшихся в стране из-за возникших беспорядков. В ведомстве подчеркнули, что эта работа будет продолжаться до полного выполнения задачи.

