Поврежденное из-за воды панно восстановят на станции "Нагатинский Затон" БКЛ

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Панно на станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, поврежденное из-за воды, будет восстановлено подрядчиком. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"На станции "Нагатинский Затон" зафиксировано небольшое водопроявление, которое не влияет на безопасность пассажиров, движение поездов и работоспособность инфраструктуры в целом. Станция на гарантии подрядчика, который устранит изъяны", – отметили в пресс-службе.

Ранее в Сети распространились фото, на которых были видны повреждения мозаики.

Тем временем продолжаются работы на станции метро "ЗИЛ" будущей Бирюлевской линии метро. Рабочие выносят инженерные сети из зоны строительства и готовят территорию к основному этапу проекта. В месте примыкания "ЗИЛ" к одноименной станции Троицкой линии началось обустройство ограждения котлована.

