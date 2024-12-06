Отделка пассажирской зоны завершилась в восточном вестибюле станции "Каширская" БКЛ

Фото: пресс-служба департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы

В пассажирской зоне восточного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершили отделку. Специалисты уложили гранитный камень и смонтировали освещение, рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"В результате реконструкции вестибюль станции сохранит свой первоначальный архитектурный облик. При отделке использовали гранит светло-серого оттенка, стены и колонны облицевали белым мрамором, а потолок покрыли гипсовой штукатуркой", – отметил руководитель ведомства.

Кроме того, специалисты завершают устройство инженерных сетей и оборудования. Также в готовности находятся система противопожарной защиты, дымоудаления, водоснабжения и отопления.

На станции уже выполнили испытания эскалаторов и двух наклонных подъемников для маломобильных пассажиров. Грузоподъемность платформы составляет до 225 килограммов, а скорость подъема – 0,15 метра в секунду, подчеркнул гендиректор АО "Мосинжпроект" Сергей Жуков.

Между тем к концу подходит строительство второго вестибюля станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. Специалисты выполнили в нем архитектурную отделку, в частности кассовый зал украсили художественным панно, а пол и стены пассажирской зоны облицевали камнем российского месторождения.

