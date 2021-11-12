Бочкарев: девятый участок Юго-Восточной хорды готов более чем на треть

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Готовность девятого участка Юго-Восточной хорды, который проходит от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, составляет 35%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, в рамках строительства данного участка планируется возвести более 10 километров дорог, включая организацию улично-дорожной сети, прилегающей к основному ходу ЮВХ, а также ряд искусственных сооружений.

По его словам, на данный момент на участке идет строительство эстакады основного хода протяженностью порядка 1,2 километра, которая пройдет над путями Курского направления МЖД.

"В настоящее время сооружены 16 из 18 опор эстакады по основному ходу, идет монтаж пролетных строений. Полностью завершено возведение опор и пролетов эстакадных съездов, выполняются работы по устройству мостового полотна", – добавил заммэра.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что еще одна эстакада основного хода строится в районе станции второго Московского центрального диаметра Красный строитель.

Ранее Бочкарев сообщил, что реконструкция улицы Шоссейной в рамках строительства четвертого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) завершена на треть. Работы по реконструкции проходят от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Готовность работ составляет 33%. Также почти наполовину завершено устройство наружных инженерных сетей.

Всего запланировано возведение пяти съездов и двух эстакад, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен. Завершение работ намечено на 2022 год.

