20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Задержки и отмены рейсов фиксируются в столичных аэропортах. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения затронули три аэропорта. В общей сложности отменили и задержали 20 вылетов.

В частности, наибольшее количество корректировок случилось в Домодедово. Там отменили 8 рейсов и еще один задержали.

Во Внуково известно об изменении времени вылета одного самолета. Еще 5 лайнеров не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево отменили 5 вылетов.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов. Такие данные предоставлял сервис "Яндекс.Расписания".

10 ноября сообщалось об отмене 18 вылетов. Причины изменений в расписании остались неизвестными.