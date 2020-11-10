Почти 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве фиксируются задержки и отмены рейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
Известно, что корректировки расписания в столичных аэропортах затронули 18 рейсов.
По имеющимся данным, наибольшее количество изменений случилось во Внуково. Там задержали 2 самолета, а еще 7 лайнеров не влетят вовсе.
В Домодедово перенесли время вылета для одного самолета. При этом было отменено 2 рейса.
В Шереметьево задержали 3 рейса. Еще 3 самолета отменили.
Причины изменений в расписании не сообщаются.
Ранее 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве. При этом наибольшее число изменений в расписании случилось в Шереметьево.