Почти 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются задержки и отмены рейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что корректировки расписания в столичных аэропортах затронули 18 рейсов.

По имеющимся данным, наибольшее количество изменений случилось во Внуково. Там задержали 2 самолета, а еще 7 лайнеров не влетят вовсе.

В Домодедово перенесли время вылета для одного самолета. При этом было отменено 2 рейса.

В Шереметьево задержали 3 рейса. Еще 3 самолета отменили.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве. При этом наибольшее число изменений в расписании случилось в Шереметьево.