S7 Airlines обновила тарифную линейку

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Новую тарифную систему для экономкласса ввела авиакомпания S7 Airlines с 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Представители компании отметили, что теперь граждане могут выбрать один из трех тарифов, который больше всего подходит путешественнику по предоставляемым услугам.
По тарифу "Эконом Basic" путешественник получит стандартное питание на борту, с собой в самолет он сможет взять ручную кладь (до 10 килограммов). Дополнительные услуги, отмечают в компании, оплачиваются отдельно, обмен билета обойдется в 3 000 рублей.
Приобретая билет по тарифу "Эконом Standard", пассажир сможет, помимо ручной клади, взять багаж (до 23 килограммов), а также выбрать место, регистрируясь на рейс. Кроме того, возможен бесплатный провоз оборудования для занятий горнолыжным спортом. Обмен билета обойдется в 1 000 рублей, возврат – в 2 000. Вернуть билет без доплат можно на сертификат: в течение года пассажир имеет возможность воспользоваться депозитными средствами и приобрести необходимый билет для себя или другого человека.
По билету тарифа "Эконом Plus" пассажир может проходить регистрацию на рейс на стойках бизнес-класса. Также владельцам такого билета доступен бизнес-зал ожидания, возможность приоритетной посадки в самолет, бесплатный выбор места в салоне в полете, специальное питание. Данный тариф дает возможность бесплатно обменять или вернуть билет, перенести вылет на более ранний рейс (во время регистрации).
"Путешественники, которые предпочитают путешествовать только в бизнес-классе, изменений по комплексу услуг не заметят – тарифы лишь получили новые названия", – добавили в авиакомпании.
Ранее стало известно, что правительство Сахалинской области приняло решение прекратить субсидирование рейсов "Аэрофлота" в целях обеспечения финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом. С 5 ноября в Москву из региона полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: