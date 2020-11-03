S7 Airlines обновила тарифную линейку

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Новую тарифную систему для экономкласса ввела авиакомпания S7 Airlines с 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Представители компании отметили, что теперь граждане могут выбрать один из трех тарифов, который больше всего подходит путешественнику по предоставляемым услугам.

По тарифу "Эконом Basic" путешественник получит стандартное питание на борту, с собой в самолет он сможет взять ручную кладь (до 10 килограммов). Дополнительные услуги, отмечают в компании, оплачиваются отдельно, обмен билета обойдется в 3 000 рублей.

Приобретая билет по тарифу "Эконом Standard", пассажир сможет, помимо ручной клади, взять багаж (до 23 килограммов), а также выбрать место, регистрируясь на рейс. Кроме того, возможен бесплатный провоз оборудования для занятий горнолыжным спортом. Обмен билета обойдется в 1 000 рублей, возврат – в 2 000. Вернуть билет без доплат можно на сертификат: в течение года пассажир имеет возможность воспользоваться депозитными средствами и приобрести необходимый билет для себя или другого человека.

По билету тарифа "Эконом Plus" пассажир может проходить регистрацию на рейс на стойках бизнес-класса. Также владельцам такого билета доступен бизнес-зал ожидания, возможность приоритетной посадки в самолет, бесплатный выбор места в салоне в полете, специальное питание. Данный тариф дает возможность бесплатно обменять или вернуть билет, перенести вылет на более ранний рейс (во время регистрации).

"Путешественники, которые предпочитают путешествовать только в бизнес-классе, изменений по комплексу услуг не заметят – тарифы лишь получили новые названия", – добавили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что правительство Сахалинской области приняло решение прекратить субсидирование рейсов "Аэрофлота" в целях обеспечения финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом. С 5 ноября в Москву из региона полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия".