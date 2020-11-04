30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что наибольшее число изменений в расписании случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали 7 рейсов. Еще 7 самолетов не взлетят вовсе.

Во Внуково отменили 9 рейсов. Еще для одного лайнера изменили время вылета.

В воздушной гавани Домодедово перенесли 2 вылета. Кроме того, 4 рейса были отменены.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Об этом сообщал сервис "Яндекс.Расписания".