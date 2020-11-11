Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены вылетов самолетов происходят в аэропортах Москвы. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что изменения затронули 18 рейсов в трех столичных аэропортах.

Наибольшее количество корректировок произошло в воздушной гавани Внуково. Там задержали 2 рейса и еще 5 отменили.

В Шереметьево перенесли время вылета 2 самолетов. Еще 4 лайнера не взлетят вовсе.

В аэропорту Домодедово отменили 5 рейсов.

Причины корректировок не сообщаются.

Накануне почти 20 рейсов задержали и отменили в Москве. Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Внуково.