Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом в часы пик, вечером ожидаются заторы до 8 баллов. На данный момент движение в городе оценивается в 5 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, движение сейчас затруднено на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, Рязанского проспекта в сторону центра. Кроме того, заторы наблюдаются в обоих направлениях Садового кольца в районе улицы Валовой.

Отмечается, что вечером будет сложно проехать в центральной части города на ТТК и МКАД. Осложняют движение дождь, низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге.

"Рекомендуем в час пик воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 19:00", – говорится в сообщении.

Также водителей призвали соблюдать скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

Утром Дептранс также попросил столичных водителей быть внимательными во время автомобильного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Им напомнили, что не стоит парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Кроме того, москвичей призвали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого 12 октября ветра. По информации синоптиков, его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Шквалистый ветер ожидается в столице вечером 12 октября