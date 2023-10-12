Москвичей просят быть внимательными на улице из-за сильного ветра 12 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за прогнозируемого 12 октября ветра, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики предупредили, что в четверг в столице ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Горожан в связи с этим просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столице 12 октября прогнозируется облачная погода с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, а в Подмосковье – от 10 до 15 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дождливая и ветреная погода ожидается в Москве и в выходных, 14 и 15 октября. При этом ночью существенные осадки не прогнозируются.



"Утро": 13 градусов ожидается в столице 12 октября