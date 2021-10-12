Автоюрист предложил способ наказания за пьяное вождение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил Москве 24, что наказывать водителей за пьяное вождение в зависимости от уровня алкоголя в крови избыточно. Более действенным способом борьбы с употреблением водителями алкоголя станет пожизненное лишение прав.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение ведомствам подготовить предложения по введению уголовного наказания за сам факт вождения в нетрезвом виде и пожизненного лишения прав для автолюбителей, которые попались пьяными за рулем повторно. Ответственность может наступить при достижении определенного уровня алкоголя в крови, но граница пока не определена.

По мнению эксперта, граница, с которой для водителя наступает уголовная ответственность за факт вождения в пьяном виде, не может быть низкой.





Дмитрий Славнов автоюрист Склоняюсь к тому, что если происходит авария с пьяным водителем, то здесь можно не брать во внимание, сколько именно у него промилле в крови. Если установлено, что человек перед поездкой употреблял алкоголь, можно сразу говорить о пожизненном лишении прав, а не при повторном нарушении. Когда есть такой риск, водитель не будет думать, сколько именно он выпил.

При этом рассматривать уголовную ответственность за пьяное вождение можно только по верхней границе выпитого алкоголя, говорит автоюрист.

"Одно дело, когда человека остановили с остаточными явлениями после употребления спиртного, когда, возможно, прибор дал погрешность. Но когда, к примеру, в крови 1 промилле и выше, когда организм уже стремится к алкогольной коме, этот автовладелец достоин такого наказания", – сказал Славнов.

Однако в разговоре о промилле нужно учитывать момент, что в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека при одинаковом количестве выпитого спиртного прибор может показать разный результат.

"Если водитель пьяный, то он должен нести наказание. Если трезвый, то не несет. А если высчитывать по промилле, на сколько посадить человека, то это не тот подход. Один человек более плотного телосложения, второй худой. Выпьют одинаково, но промилле покажут разные. Получается, они пили одинаково, но кому-то из них дадут срок больше, другому меньше? В этом смысле привязка к промилле не нужна", – резюмировал Славнов.

Ранее автомобилистам сообщили, какие штрафы начнут действовать в России с 2022 года. В частности, ответственность для водителей может наступить за несоответствие шин сезону, поврежденный бампер, отсутствие подушек, подлокотников и козырьков от производителя.

