12 сентября, 16:20Транспорт
Движение на Крылатской улице закроют из-за забега "Кросс нации" 13 сентября
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы
Движение для транспорта временно перекроют на Крылатской улице в субботу, 13 сентября. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса.
Причиной введения ограничений станет проведение забега "Кросс нации". В частности, водители не смогут проехать по участку от дома 2А до дома 15 с 14:00 до 20:00.
Кроме того, на этом отрезке нельзя будет оставлять машины с 00:01 до конца мероприятия.
В связи с этим Дептранс рекомендовал водителям заранее планировать свои маршруты в соответствии с ограничениями.
Массовый забег "Кросс нации – 2025" состоится в спортивном комплексе "Крылатское". Мероприятие соберет тысячи участников разного возраста и уровня подготовки.
Причем участвовать смогут как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе дети и люди старшего поколения. Соревнования будут организованы на дистанциях 200 метров, 1, 5 и 10 километров.