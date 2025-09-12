Движение на Крылатской улице закроют из-за забега "Кросс нации" 13 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Движение для транспорта временно перекроют на Крылатской улице в субботу, 13 сентября. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса.

Причиной введения ограничений станет проведение забега "Кросс нации". В частности, водители не смогут проехать по участку от дома 2А до дома 15 с 14:00 до 20:00.

Кроме того, на этом отрезке нельзя будет оставлять машины с 00:01 до конца мероприятия.

В связи с этим Дептранс рекомендовал водителям заранее планировать свои маршруты в соответствии с ограничениями.

Массовый забег "Кросс нации – 2025" состоится в спортивном комплексе "Крылатское". Мероприятие соберет тысячи участников разного возраста и уровня подготовки.

Причем участвовать смогут как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе дети и люди старшего поколения. Соревнования будут организованы на дистанциях 200 метров, 1, 5 и 10 километров.