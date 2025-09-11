Изменения в движении произойдут на МЦД-4 в ночь на 13 сентября

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Изменения в движении поездов запланированы на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) в ночь на субботу, 13 сентября. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что изменятся пути отправления поездов и увеличатся интервалы движения. Причиной этому станут работы по замене стрелочного перевода на станции Внуково. Меры затронут Рижское направление с 21:30 пятницы, 12 сентября, до 07:45 субботы.

Поезда на участке от Внукова до Толстопальцева будут следовать по пути на Железнодорожную в обе стороны. Изменится платформа прибытия на станции Лесной Городок.

Кроме того, часть поездов в центр, то есть на Железнодорожную, проедет мимо станций Толстопальцево, Лесной Городок и Внуково без остановки. Там интервалы движения будут увеличены до 50 минут. Поэтому для маршрута в центр пассажирам советуют добраться до Кокошкина и пересесть в обратную сторону.

Дептранс также предупредил, что на всем направлении возможно увеличение интервалов движения до 35 минут. У некоторых поездов будет изменен набор остановок, а некоторые проследуют укороченными маршрутами от/до станций Мичуринец, Мещерская и Площадь трех вокзалов.

"С ОАО "РЖД" спланировали окна на ночь пятницы и выходной, чтобы не влиять на движение поездов днем и в будни", – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта временно ограничат 12 и 13 сентября на нескольких улицах в связи с проведением Осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва". Дептранс призвал водителей заранее планировать свой маршрут, учитывая все временные ограничения.

