Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Железнодорожную станцию Щербинка Курского направления МЖД реконструируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении заявителю земельного участка по адресу Щербинка, Бутовский тупик", – говорится в сообщении.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что участок будет предоставлен ОАО "РЖД" для реализации первого этапа реконструкции станции. Она добавила, что работы проведут в рамках развития железнодорожной инфраструктуры МЖД на Курском направлении.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца года в столице планируется завершить реконструкцию станции Переделкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).
По его словам, в настоящее время завершаются работы по устройству основных конструкций остановочного пункта: входных вестибюлей и подземного распределительного зала.
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