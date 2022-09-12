Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Железнодорожную станцию Щербинка Курского направления МЖД реконструируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении заявителю земельного участка по адресу Щербинка, Бутовский тупик", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что участок будет предоставлен ОАО "РЖД" для реализации первого этапа реконструкции станции. Она добавила, что работы проведут в рамках развития железнодорожной инфраструктуры МЖД на Курском направлении.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца года в столице планируется завершить реконструкцию станции Переделкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

По его словам, в настоящее время завершаются работы по устройству основных конструкций остановочного пункта: входных вестибюлей и подземного распределительного зала.

