В Москве с начала года на четверть стало меньше число погибших в ДТП с участием такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество жертв ДТП с участием автомобилей такси уменьшилось в столице с начала года на четверть, заявил глава ГИБДД Москвы Александр Быков в эфире радиостанции "Авторадио".

"За текущий период (8 месяцев) мы отмечаем уменьшение количества погибших в ДТП с участием такси на четверть и числа раненых. Само количество ДТП незначительно увеличилось, и если рассматривать структуру, то преобладающим видом ДТП являются столкновения с автомототранспортными средствами", – пояснил Быков.

По словам главы столичного ГИБДД, основная задача госавтоинспекции, чтобы автомобиль такси выходил на линию исправный, а водитель был физически здоровым и не утомленным.

Ранее в Москве и области начала работать Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ").

Эта система потребовалась для защиты водителей от переутомления и переработок. Чтобы получить идентификатор водителю, который не имеет разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Москвы или Московской области, нужно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также зарегистрироваться в КИС "АРТ" как водителю, предоставив согласие на обработку персональных данных.

Индивидуальному предпринимателю, у которого есть разрешение и который сам является водителем такси, достаточно пройти регистрацию в системе, дав согласие на обработку персональных данных, а в личном кабинете индивидуального предпринимателя необходимо добавить сведения о себе как о водителе.

Ранее стало известно, что в Москве после пандемии полностью восстановился рынок такси. Заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин уточнил, что средний чек поездки на этом виде транспорте составляет 432 рубля.

