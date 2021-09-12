Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

18:23

В Москве с начала года на четверть стало меньше число погибших в ДТП с участием такси

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество жертв ДТП с участием автомобилей такси уменьшилось в столице с начала года на четверть, заявил глава ГИБДД Москвы Александр Быков в эфире радиостанции "Авторадио".

"За текущий период (8 месяцев) мы отмечаем уменьшение количества погибших в ДТП с участием такси на четверть и числа раненых. Само количество ДТП незначительно увеличилось, и если рассматривать структуру, то преобладающим видом ДТП являются столкновения с автомототранспортными средствами", – пояснил Быков.

По словам главы столичного ГИБДД, основная задача госавтоинспекции, чтобы автомобиль такси выходил на линию исправный, а водитель был физически здоровым и не утомленным.

Ранее в Москве и области начала работать Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ").

Эта система потребовалась для защиты водителей от переутомления и переработок. Чтобы получить идентификатор водителю, который не имеет разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Москвы или Московской области, нужно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также зарегистрироваться в КИС "АРТ" как водителю, предоставив согласие на обработку персональных данных.

Индивидуальному предпринимателю, у которого есть разрешение и который сам является водителем такси, достаточно пройти регистрацию в системе, дав согласие на обработку персональных данных, а в личном кабинете индивидуального предпринимателя необходимо добавить сведения о себе как о водителе.

Ранее стало известно, что в Москве после пандемии полностью восстановился рынок такси. Заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин уточнил, что средний чек поездки на этом виде транспорте составляет 432 рубля.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать