Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"
Андрей Воробьев открыл участок велодороги "Москва – Санкт-Петербург" в Дмитровском городском округе протяженностью 20 километров. Об этом глава Подмосковья написал в своем телеграм-канале.
"Сегодня Андрей Воробьев и Роман Абрамович открыли пилотный участок маршрута "Вело 1" в Дмитровском городском округе, пролегающий вдоль Канала имени Москвы. <...> Трасса станет частью большого веломаршрута Москва – Санкт-Петербург. По Подмосковью пройдет 137 километров этого пути, а его общая длина составит более 1000 километров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца 2021 года планируется обустроить 56 километров дорожек данного маршрута.
Открытию маршрута предшествовало подписание соглашения о взаимодействии между правительством Подмосковья и АНО "Вело 1", целью которого является развитие инфраструктуры для велосипедов в регионе.
"В обычный день всегда хватает хлопот – чистая вода, стройка, расселение аварийного жилья, инфраструктура, дороги, развязки, школы, детские сады. А сегодня – воскресенье и, особенно в последнее время, большое количество людей отдыхают в Подмосковье. Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни", – отметил Воробьев.
Ранее между Латвией и Россией появился туристический веломаршрут, соединяющий Ригу и Псков. Маршрут протяженностью 450 километров проложили по полотну бывших железных дорог.
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