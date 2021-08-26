Между Латвией и Россией появился веломаршрут протяженностью 450 км

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Между Латвией и Россией появился туристический веломаршрут, соединяющий Ригу и Псков. Маршрут протяженностью 450 километров проложили по полотну бывших железных дорог, сообщает "Европульс".

Расстояние можно проехать на велосипеде за полторы-две недели либо пройти пешком. На всем пути туристы смогут найти специальные инфоцентры. Уточняется, что маршрут уже открыт для путешественников, однако из-за пандемии коронавируса пересечение границы пока невозможно.

Также отмечается, что проект является частью программы приграничного сотрудничества между Россией и Латвией. Между двумя странами в 2023 году планируется открыть еще один веломаршрут, который соединит Палангу и Светлогорск.

Ранее в Дагестане открыли первый в России туристический маршрут на ГЭС. Как уточнили в пресс-службе "Русгидро", открытию ГЭС для туристов предшествовал всероссийский социологический опрос ВЦИОМ. Согласно исследованию, 78 процентов россиян хотели бы посетить ГЭС.