Первый в России туристический маршрут на ГЭС открыли в Дагестане

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В Дагестане открыли первый в России туристический маршрут на ГЭС, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе "Русгидро", открытию ГЭС для туристов предшествовал всероссийский социологический опрос ВЦИОМ. Согласно исследованию, 78% россиян хотели бы посетить ГЭС.

"Это знаменательное событие для "Русгидро" и всех жителей России, которые активно путешествуют внутри страны. Открывая наши ГЭС для туристов, мы вносим вклад в реализацию государственной Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года и в реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – рассказал генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин.

Он добавил, что благодаря такой экскурсии люди смогут больше узнать о работе ведущих российских производителей электроэнергии и "убедиться в их безопасности и экологичности".

"Русгидро" организовала экскурсию по ГЭС для представителей федеральных и региональных органов власти, служб и агентств, занимающихся развитием туризма, туроператоров, СМИ, школьников и студентов.

Туристы смогли посетить машинный зал мощностью 1 000 МВт, сбросной канал станции, а также побывали на гребне самой высокой – 232,5 метра – в России арочной плотины, возведенной в глубоком горном ущелье.

Ранее туристический сервис Russpass запустил новый московский маршрут по местам съемок 8 отечественных фильмов. Как отметили создатели, маршрут составлен профессиональным гидом и рассчитан на 5-часовую прогулку, которая начнется на Гоголевском бульваре, где была снята сцена фильма "Москва слезам не верит" с героями Юрия Васильева и Веры Алентовой. Конечной точкой маршрута станет высотка на Котельнической набережной – место жительства Ирины Салтыковой в "Брате-2".