Москва онлайн покажет новый туристический поезд в Карелию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 13 августа с Ленинградского вокзала запустят новый туристический маршрут выходного дня с остановками в Петрозаводске, Сортавале и Выборге. Расписание поезда составлено таким образом, чтобы за два выходных дня пассажиры успели побывать на островах Кижи и Валаам или посетить знаменитый горный парк "Рускеала".

Корреспондент Москвы онлайн в прямом эфире расскажет о ценах на билеты, покажет новейшие двухэтажные вагоны и пообщается с первыми пассажирами.

Смотрите трансляцию 13 августа в 20:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.