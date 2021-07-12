Трамваи задерживаются между остановкой "Богородское" и метро "Бульвар Рокоссовского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве между остановкой "Богородское" и метро "Бульвар Рокоссовского" задерживаются трамваи № 2, 4л, 4п, 7 и 46 по техническим причинам. Вместо трамваев на маршруте запустили автобус № 04, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На участке от "Богородского" до метро "Бульвар Рокоссовского" вместо трамваев запущен маршрут автобуса № 04. Также пользуйтесь автобусами № 80 и 311", – говорится в сообщении.

В Дептрансе попросили пассажиров внимательно слушать объявления водителей.

Ранее сообщалось, что с 19 июня и до конца лета трамваи, следующие по маршрутам № 2, 4л, 4п, не будут курсировать по выходным в Богородском. Изменения на затронут будние дни.

