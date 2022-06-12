ФПК ввела скидку 20% на верхние места в плацкартных вагонах поездов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Федеральная пассажирская компания (ФПК) ввела скидку на билеты на верхние места в плацкартных вагонах поездов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на перевозчика.
"На поезда АО "ФПК", отправляющиеся в период с 15 июня по 30 сентября 2022 года, пассажиры могут приобрести билеты со скидкой 20% на проезд в плацкартных вагонах на верхних местах 34, 36 и верхних боковых местах с нумерацией мест с 38 по 54", – заявили в пресс-службе.
Уточняется, что скидка доступна при оформлении билетов не позднее, чем за три дня до даты отправления поезда.
Полный список составов и направлений, на которые распространяется акция, доступен на сайте РЖД в разделе "Тарифы и акции".
Ранее в РЖД назвали дату возобновления пассажирского ж/д сообщения РФ с Узбекистаном. Поезда запустят с 23 июня, составы будут следовать между Ташкентом и Волгоградом, а также в Самару.
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