В РЖД назвали дату возобновления пассажирского ж/д сообщения РФ с Узбекистаном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Узбекистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

По информации компании, поезда запустят с 23 июня.

Так, поезд формирования "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") будет курсировать из Ташкента раз в неделю – по четвергам. В обратном направлении рейсы будут совершать по воскресеньям из Самары.

Кроме того, с 25 июня по субботам будет доступен поезд из Ташкента в Волгоград. В обратном направлении выезды запланированы по вторникам.

Накануне сообщалось, что для развития железнодорожной инфраструктуры компании РЖД Москва с начала 2022 года передали в аренду 18 земельных участков площадью 3,5 гектара. В городе планируется построить новые пути и комфортные пересадочные узлы.

