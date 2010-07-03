Номер автобусного маршрута № 891к изменится

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Маршрут автобуса № 891к с 15 июня получит новый номер, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в "Мосгортрансе", с 15 июня маршрут автобуса № 891к "Метро "Теплый Стан" – Нововатутинский проспект" получит номер – № 991. При этом время работы и трасса следования автобусов не меняются.

Ранее стало известно об изменении схемы движения семи автобусных маршрутов в районе железнодорожной станции "Лосиноостровская". С 15 июня автобусы № 124, 174, 183, 238, 838, 880, 928 будут разворачиваться через улицу Рудневой без заезда по Анадырскому проезду к станции Лосиноостровская.

Также сообщалось, что из-за концерта, который пройдет на стадионе "ВТБ Арена", 13 июня изменится движение наземного транспорта в районе метро "Динамо".

