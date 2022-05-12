"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Турцию с 27 мая

С 27 мая авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Москвы в Турцию до трех полетов в день, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться в Стамбул и Анталью на самолетах Airbus A330.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью с 6 мая. Лайнеры Airbus A330 будут выполнять рейсы в Анталью и Стамбул до двух раз в день.

Также авиакомпания возобновит регулярные рейсы из Москвы на Мальдивские острова с 13 мая. Рейсы будут выполняться каждый день на самолетах Airbus A330.