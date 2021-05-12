Mitsubishi отзывает в России более 3 тыс автомобилей

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ООО "ММС РУС" – официальный представитель Mitsubishi в России – отзывает 3 217 автомобилей Mitsubishi Outlander, выпущенных с мая по сентябрь 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

"Причины отзыва транспортных средств: в некоторых случаях возможно снижение эффективности работы стояночного тормоза. На всех транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена задних тормозных суппортов", – рассказали в ведомстве.

В Росстандарте подчеркнули, что владельцам автомобилей не придется платить за проведение работ. Официальный представитель Mitsubishi в РФ оповестит владельцев, чьи машины подпадают под отзыв.

Ранее стало известно об отзыве почти 3,5 тысячи автомобилей Toyota. Причина в возможном снижении прочности поршня усилителя тормозов.