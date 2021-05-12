Почти 20 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что в трех столичных аэропортах изменения затронули 19 рейсов.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там отменили 3 вылета. Еще 8 рейсов были задержаны.

Во Внуково известно об отмене 4 вылетов. В свою очередь, в воздушной гавани Шереметьево не поднимутся в воздух 4 лайнера.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Ранее датчик неисправности управления носовой стойки сработал на самолете Airbus. Сообщалось, что лайнер летел из Симферополя в Москву.

До этого пассажирский самолет, выполняющий рейс Оренбург – Москва, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Причиной такого решения стало срабатывание датчика о неисправности закрылок.