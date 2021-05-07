На летевшем в столицу самолете сработал датчик неисправности

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Датчик неисправности управления носовой стойки сработал на самолете Airbus, который летел из Симферополя в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Сработал датчик "Неисправность управления носовой стойки" на борту воздушного судна Аэробус 321", – уточнил источник.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, выполняющий рейс Оренбург – Москва, вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Причиной такого решения стало срабатывание датчика о неисправности закрылок.