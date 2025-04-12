Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах из-за ожидающегося снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водителей попросили быть внимательнее на дорогах в столице из-за ожидающегося снегопада в период с 23:00 12 апреля до 8:00 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Кроме того, автомобилистов предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах из-за похолодания.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – сказано в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовала гражданам пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий.

Водителей, которые не смогут воспользоваться городским транспортом, попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди проезжающих транспортных средств. Кроме того, автомобилистов призвал не отвлекаться на телефон во время движения и не парковать машину под деревьями и шаткими конструкциями.

"Быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также вблизи пешеходных переходов", – добавили в столичном департаменте транспорта, напомнив, что за ситуацией на дорогах постоянно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС России по Москве предупредила пешеходов, что на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также их попросили не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких! При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01", – заключили в ведомстве.

На следующей неделе в столице температура воздуха повысится до плюс 22 градусов. Это является климатическим значением начала лета, отметил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 14 апреля в Москве пройдут последние заморозки, а уже днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. На следующий день, 15-го числа, утром воздух прогреется от 1 до 6 градусов телпа, а во второй половине – до 18 градусов. В среду, 16 апреля, температура будет колебаться от плюс 15 до 20 градусов.

