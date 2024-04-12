Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт вечером 12 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вечерний разъезд в пятницу, 12 апреля, начнется в Москве около 16:00. В связи с этим в телеграм-канале столичного Дептранса жителей города призвали пользоваться общественным транспортом.

Ситуация на дорогах в вечерний час пик может осложниться погодными условиями. В городе прогнозируется сильный ветер и дождь.

Интенсивное движение сейчас наблюдается на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Трофимовской эстакады, на МКАД в районе Волгоградского проспекта, на Садовом кольце в районе Добрынинского проспекта.

"Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций", – говорится в сообщении ведомства.

По вопросам, связанным с поломкой светофоров или знаков, москвичам советовали обращаться по номеру 3210.

До 31 октября в столице ограничили движение по участку Ленинского дублера. Путь недоступен для проезда в круглосуточном режиме. Водителей призвали заранее планировать маршруты.

