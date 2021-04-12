Оперштаб обсуждает возможность приостановки авиасообщения с Танзанией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оперативный штаб обсуждает возможность приостановки авиасообщения с Танзанией. Об этом ТАСС сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее обсуждался вопрос о приостановке чартерных рейсов в Турцию с 15 апреля. По предварительным данным, ограничения будут действовать 1,5 месяца. Причина – в значительном росте числа заболевших в республике.

До этого СМИ уже сообщали о возможной приостановке полетов в Турцию в связи с завозом из страны большого числа штаммов коронавируса. Предполагалось, что эту тему затронут на совещании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора.

По данным туроператоров, интенсивный рост числа заболевших коронавирусом в стране и информация о возможной приостановке авиасообщения, вызвали резкий спад продаж туров в Турцию.