Россия может приостановить чартеры в Турцию с 15 апреля

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Россия планирует временно прекратить чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля в связи с ростом числа заражений COVID-19 в этой стране, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, ограничение продлится полтора месяца. Будут ли приостановлены регулярные перевозки, не сообщается.

Источники отмечают, что власти РФ не планируют проводить эвакуацию российских туристов из Турции, речь идет лишь о плановом вывозе россиян.

Ранее СМИ уже сообщали о возможной приостановке полетов в Турцию в связи с завозом из страны большого числа штаммов коронавируса. Предполагалось, что эту тему затронут на совещании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора.

По данным туроператоров, интенсивный рост числа заболевших коронавирусом в стране и информация о возможной приостановке авиасообщения, вызвали резкий спад продаж туров в Турцию.