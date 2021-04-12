Столичным автомобилистам рекомендовали переобуться на летнюю резину

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

В связи с установлением стабильной теплой погоды в столице водители могут приступить к замене резины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Пик очередей в шиномонтаж на данную процедуру обычно приходится на выходные дни и майские праздники. Владельцам автомобилей рекомендуют переобувать машину в будний день, пользоваться услугами мобильных мастерских или заранее записываться в шиномонтаж.

Кроме того, использовать сезонные покрышки необходимо из соображений безопасности: летние шины более основательно держат транспортное средство при положительных температурах как на сухом, так и на мокром асфальте, уточнили специалисты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что до четверга в Москве погода будет как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы. По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения составят 2–3 градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов нормы.