Навигационные терминалы появились на вокзалах в Москве

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

На 14 вокзалах, в том числе столичных, появились навигационные интерактивные терминалы. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Интерактивные устройства установлены на 14 вокзалах: среди них столичные вокзальные комплексы, Московский в Санкт-Петербурге, вокзалы Ростов-Главный, Уфа, Самара, Сызрань и Пенза", – говорится в сообщении.

Устройства оснащены 3D-картой, благодаря которой можно построить маршрут до нужной точки, а затем сохранить его на смартфоне. Маршрут для маломобильных пассажиров будет составлен через лифты, пандусы или другое оборудование, для слабовидящих создали функцию озвучки текста и пути.

Новые терминалы также позволят пассажирам узнать о доступных на вокзалах сервисах и услугах, часах работы пунктов питания, магазинов и банкоматов.

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