На Чесменской улице задерживались трамваи из-за ДТП на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Авария произошла на трамвайных путях на Чесменской улице в Москве. По этой причине задерживались некоторые трамваи, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Так, задерживались трамваи №А, 45 и 46. Пассажиров просили следить за изменениями в расписании.

На данный момент движение трамваев восстановлено.

Ранее сбой в движении транспорта произошел на Краснопролетарской улице вблизи метро "Новослободская". Из-за аварии там задерживались трамваи № 50. Позднее движение восстановили.

