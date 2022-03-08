Трамваи задерживаются на пересечении улиц Дурова и Щепкина из-за ДТП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи задерживаются на пересечении улиц Дурова и Щепкина из-за случившейся там аварии. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в официальном телеграм-канале.

Речь идет о трамваях, следующих по маршрутам № 7 и 50.

"Маршруты временно изменены", – заявили в Дептрансе.

Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями в транспорте.

Ранее сбой в движении транспорта произошел на Краснопролетарской улице вблизи метро "Новослободская". Из-за аварии там задерживались трамваи № 50.

Позже движение удалось восстановить.