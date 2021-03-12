Видеонаблюдение в метро помогло найти 100 пропавших без вести человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Камеры наблюдения в Московском метрополитене с сентября прошлого года обнаружили 100 пропавших без вести человек, говорится в сообщении департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

"Умные камеры в метро помогают вернуться домой тем, кого, казалось бы, уже нет шансов найти. С сентября видеонаблюдение обнаружило 100 человек, пропавших без вести, 26 из них – дети. Никто не должен оставаться один в большом городе", – говорится в сообщении.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.

Также Ликсутов рассказывал, что система распознавания лиц Face ID заработает в 2021 году. Он отмечал, что камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). По его словам, даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.

