Участок трассы М1 в Подмосковье протяженностью 8 км открыт после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После реконструкции открыто движение по участку трассы М1 "Беларусь" в Подмосковье, его протяженность составляет почти 8 километров, сообщает Агентство "Москва".

По данным ГК "Автодор", движение на участке с 46-го по 54-й километр магистрали (протяженность 7,9 километра) было запущено досрочно по завершении его реконструкции, которая началась в 2019 году.

Почти за два года были реконструированы участки дороги с 16-го по 45-й километр, построены платный обход Одинцово и развязки на 19-м и 27-м километрах. В настоящее время продолжаются работы на участке трассы 45-й – 66-й километр, которые планируется завершить к концу 2021 года. В дальнейшем планируется проведение реконструкции трассы до 84-го километра.

Кроме того, введена в эксплуатацию разворотная петля на 25-м километре магистрали. В 2020 году на участке трассы в районе 25-го километра располагался светофор, затруднявший движение. Теперь водители в этом месте смогут не только развернуться в другую сторону, но и выехать на трассу М1 из южной части Одинцова.

Как сообщалось, проезд на четвертом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, который был открыт в конце декабря, стал платным. Размер платы для пользователей на легковых транспортных средствах составит 470 рублей. Средняя цена проезда с постоплатой составит примерно 5 рублей за километр.