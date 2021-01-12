Участок трассы М1 в Подмосковье протяженностью 8 км открыт после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы
После реконструкции открыто движение по участку трассы М1 "Беларусь" в Подмосковье, его протяженность составляет почти 8 километров, сообщает Агентство "Москва".
По данным ГК "Автодор", движение на участке с 46-го по 54-й километр магистрали (протяженность 7,9 километра) было запущено досрочно по завершении его реконструкции, которая началась в 2019 году.
Почти за два года были реконструированы участки дороги с 16-го по 45-й километр, построены платный обход Одинцово и развязки на 19-м и 27-м километрах. В настоящее время продолжаются работы на участке трассы 45-й – 66-й километр, которые планируется завершить к концу 2021 года. В дальнейшем планируется проведение реконструкции трассы до 84-го километра.
Кроме того, введена в эксплуатацию разворотная петля на 25-м километре магистрали. В 2020 году на участке трассы в районе 25-го километра располагался светофор, затруднявший движение. Теперь водители в этом месте смогут не только развернуться в другую сторону, но и выехать на трассу М1 из южной части Одинцова.
Как сообщалось, проезд на четвертом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, который был открыт в конце декабря, стал платным. Размер платы для пользователей на легковых транспортных средствах составит 470 рублей. Средняя цена проезда с постоплатой составит примерно 5 рублей за километр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: