Дмитровский путепровод планируют расширить до восьми полос

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2020 году начнется реконструкция Дмитровского путепровода. Ожидается, что с завершением работ столичным автомобилистам станет доступно по четыре полосы в каждом направлении, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента строительства.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить реализацию программы по реконструкции и строительству путепроводов над железнодорожными путями для формирования удобных поперечных связей между районами", – заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в течение трех лет в Москве будет построено еще семь путепроводов. Планируется, что длина Дмитровского путепровода после окончания работ увеличится на 30 метров. Для движения транспорта будет доступно восемь полос.

В настоящий момент там есть по три полосы в каждом направлении. Рабочие поменяют опоры освещения, а также пролетные строения.

Реконструкцию осуществят без остановки движения наземного транспорта по основному ходу Дмитровского шоссе.

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