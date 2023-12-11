В ЦОДД назвали столичный трафик стабильным из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожная ситуация в столице вечером 11 декабря, несмотря на выпавший снег, стабильная. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на данные ЦОДД.

Из-за осадков автомобилисты движутся медленнее – средняя скорость составляет 20 километров в час, отметили в ведомстве.

Плотное движение в данный момент наблюдается на ТТК, Садовом кольце, Ярославском шоссе и Ленинградском проспекте. Рабочее движение зафиксировано на МСД, Кутузовском проспекте и Каширском шоссе.

Как пояснили в Дептрансе, на трафик влияют медленные скорости, мелкие ДТП и погодные условия.

Столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на смартфон во время движения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что к концу недели сугробы в Москве достигнут 50 сантиметров из-за снегопада. Он начнется ближе к 00:00 12 декабря.

По словам синоптика, снег будет идти ежедневно в течение всей недели. По расчетам, за это время в городе выпадет от 13 до 22 миллиметров снега, но в некоторых местах эти значения будут выше.

Синоптики предупредили о снегопадах в столице в течение недели