Несколько остановок в центре не будут работать в день прощания с Лужковым

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Несколько остановок общественного транспорта возле храма Христа Спасителя и Новодевичьего кладбища не будут работать 12 декабря из-за прощания с Юрием Лужковым, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 6:00 не будет обслуживаться остановка "Метро "Кропоткинская" – Музей изобразительных искусств имени Пушкина" для автобуса М3 по улице Волхонка в сторону станции метро "Семеновская" и остановка "Метро "Кропоткинская" для автобуса 255 в Соймоновском проезде.

С 12:00 не будет работать остановка "Новодевичье кладбище" для автобусов М3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона "Лужники". Изменения будут действовать до окончания мероприятий.

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание и прощание с Юрием Лужковым. Храм будет открыт с 7:00, но только для семьи и близких экс-мэра. Вход для желающих проститься с ним будет открыт с 09:00. Церемония прощания продлится до 14:00, после чего Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

