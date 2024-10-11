Более 346 тысяч раз горожане зарядили авто на ЭЗС проекта "Энергия Москвы" с начала года

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Более 346 тысяч раз горожане подзарядились на электрозарядных станциях проекта "Энергия Москвы" с января по сентябрь текущего года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Всего в столице установлено около 250 таких станций. Они находятся на важных транспортных узлах, около кафе, парков и жилых кварталов, у торговых и деловых центров.

"Проект "Энергия Москвы" стартовал почти 4 года назад. Мы видим, что востребованность станций растет. За 9 месяцев этого года москвичи заряжали авто на них почти в 2,4 раза чаще, чем за аналогичный период 2023 года", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Количество пользователей с начала года увеличилось более чем на 10 тысяч.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей. По его словам, московская компания в прошлом году выпустила свыше 1,2 тысячи таких устройств для столицы и других российских городов. В будущем предприятие планирует производить до 15 тысяч зарядок в год.

