Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночное время с 11 по 13 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение электричек на МЦД-2 изменится в период с 23:00 до 05:40 с 11 по 13 октября. Это связано с проведением работ по модернизации путей на участке Люблино – Царицыно, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

"Поезда в обе стороны следуют по пути "на Нахабино": с пятницы на субботу – на участке от Люблина до Перервы, с субботы на воскресенье – от Люблина до Царицына", – говорится в публикации.

Также на Курском направлении интервал увеличится до 40 минут, некоторые электрички со стороны Подольска проследуют укороченными маршрутами от и до станции Царицыно.

На Рижском направлении интервалы движения увеличат до 24 минут, а часть составов поедет укороченными маршрутами от и до Курского вокзала.

Пассажиров призвали перед выходом на платформу уточнять информацию о пути отправления поезда, слушать звуковое оповещение и быть внимательными.

Власти Москвы в этом году приобрели шесть поездов "Иволга", в том числе модели "Иволга 4.0", для обслуживания МЦД. Для покупки составов была использована программа инфраструктурного бюджетного кредитования. Деньги предоставляются на срок до 15 лет по льготной ставке 3% годовых.