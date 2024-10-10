Расписание движения поездов МЦД-1 изменится 12 и 13 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов изменится на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) из-за железнодорожных работ 12 и 13 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

До 13:00 13 октября движение приостановят от Савеловской до Белорусской. Для проезда пассажирам посоветовали воспользоваться метро и наземным транспортом.

"В период "окон" совместно с РЖД продолжим работы на Белорусской. Там в прошлые выходные улучшили систему безопасности для движения по МЦД-4. В эти выходные – модернизируем инфраструктуру МЦД-1", – говорится в сообщении.

Поезда будут следовать от и до Савеловского и Белорусского вокзалов. Часть составов от и до Белорусского вокзала не будет останавливаться на Беговой и Тестовской.

Кроме того, 12 октября и после 13:00 13 октября интервалы движения увеличат до двух часов на участке от Белорусской до Савеловской. На Белорусском направлении интервалы частично увеличат до 1,5 часа, часть поездов будет ходить от и до Белорусского вокзала и станции Фили, а у некоторых поездов изменится набор остановок.

Вместе с тем в эти даты на Савеловском направлении большая часть электричек проследует от и до вокзала, интервалы движения частично увеличат до 20 минут, а некоторые поездов изменят остановки.

Между тем некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе на МЦД-2, изменят свое расписание 11 и 12 октября. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ на станции Люблино-Сортировочное. Технологические окна назначены с 23:20 до 05:20. На период работ будет временно приостанавливаться движение по 1 главному пути станции.

