Расписание поездов на МЦД-4 изменится в эти выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расписание поездов на МЦД-4 изменится 12 и 13 октября, пишет пресс-служба столичного Дептранса.

Временные ограничения нужны для ремонта первого главного пути на Калужском направлении МЦД-4. В этот раз его проведут на перегоне от Внукова до Лесного городка.

Из-за этого на центральном участке диаметра, от Минской до Площади трех вокзалов, интервал будет увеличен до 30 минут. По направлению в Калугу интервалы достигнут 40 минут, часть поездов со стороны Железнодорожной поедут от и до Мещерской и Лесного городка, а от Внукова и Лесного городка поезда в обе стороны пройдут по путям на станцию Железнодорожная.

Изменение путей отправлений поездов также возможны на Лесном городке. При этом поезда от и до Киевского вокзала будут ходить с интервалом от 20 до 30 минут с остановками в Апрелевке, Переделкине, Очакове, Аминьевской и Минской.

На Нижегородском направлении часть поездов от Железнодорожной поедут маршрутами от и до Нижегородской, Площади трех вокзалов и Поклонной, а интервал движения составит до 15 минут.

В эти же дни изменения в расписании ждут и другие поезда, но уже на МЦД-1. Так, с 13 часов 13 октября не будет движения от Савеловской до Белорусской. В это же время с 12 по 13 октября на Смоленском направлении диаметра часть поездов отменят, а часть проследуют от и до Филей.

