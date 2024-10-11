Генпрокурора анонсировала проверку цен и доступности общественного транспорта в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Олег Сосницкий

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проверить доступность общественного транспорта в стране, в том числе формирование цен на проезд. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Также прокуроры проверят исполнение законодательства при перевозке багажа. Кроме того, в новых регионах РФ предстоит оценить качество городского транспорта и степень его интеграции в правовое поле страны.

Проверка коснется и планирования с развитием регулярных перевозок, включая отмены муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутов.

Ранее в Госдуме РФ рассказывали, что водителям общественного транспорта грозит штраф до 5 тысяч рублей за высадку инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Для должностных лиц санкция составит до 30 тысяч рублей. Такой закон вступил в силу еще с 1 сентября.

