Московскую канатную дорогу закроют на техобслуживание 18–27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога на Воробьевых горах не будет работать с 18 по 27 октября, сообщает пресс-служба комплекса.

Весной и осенью канатка закрывается на плановое ежегодное обслуживание. Проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней.

Этой осенью проведут особенные технические работы, которые продлятся чуть менее двух недель. Они связаны с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги. Также специалисты заменят масло и проведут экспертизу промышленной безопасности, которая включает в себя дефектоскопию каната: грузовые статические испытания.

Все действия будут проводить в соответствии с техническими требованиями и федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров.

Ранее на Московской канатной дороге прошли учения. В них были задействованы 70 специалистов и 17 единиц техники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных отрядов Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Сотрудники спецслужб провели тренировку действий по эвакуации пассажиров при экстренной ситуации на канатной дороге.

Во время учений использовались альпинистское снаряжение для работы на высоте, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров, а спасатели на воде при помощи плавсредств обеспечили прием пострадавших.

