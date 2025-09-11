Временные ограничения отменили в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/nitinut380

В аэропорту Саратова сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ограничения вводились для безопасности полетов.

Об их введении стало известно в 12:27 по московскому времени. Авиагавань не принимала и не выпускала гражданские суда.

Ранее сообщалось, что Росавиация не планирует выделять авиакомпаниям средства на использование воздушного пространства из-за вводимых временных ограничений. Глава ведомства Дмитрий Яров подчеркнул, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

При этом ведомство и Минтранс разработали правила межведомственного взаимодействия в таких ситуациях. В регламенте прописана необходимость поддержания контактов, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.

