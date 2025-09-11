11 сентября, 12:27Транспорт
Временные ограничения ввели на работу аэропорта в Саратове
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Авиагавань в настоящее время не принимает и не выпускает гражданские суда в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что Росавиация не планирует выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.
Тем не менее агентство совместно с Минтрансом разработало правила межведомственного взаимодействия в таких ситуациях. В частности, во время длительных задержек пассажирам активно помогают РЖД, назначая дополнительные поезда.