Временные ограничения ввели на работу аэропорта в Саратове

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Авиагавань в настоящее время не принимает и не выпускает гражданские суда в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что Росавиация не планирует выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.

Тем не менее агентство совместно с Минтрансом разработало правила межведомственного взаимодействия в таких ситуациях. В частности, во время длительных задержек пассажирам активно помогают РЖД, назначая дополнительные поезда.