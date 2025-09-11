Правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками изменились в РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства.

Изменения внесли в положение о федеральном госконтроле на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. В этом документе объекты надзора отнесены к четырем разным группам с учетом тяжести потенциальных последствий от несоблюдения требований юрлицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Теперь к группе тяжести "А", помимо деятельности по перевозке опасных грузов, также относится подлежащая лицензированию деятельность по перевозке пассажиров на автобусах. В прошлой версии документа они относились к группе тяжести "Б".

Новые правила подразумевают, что во время надзора будет применяться система оценки и управления рисками причинения вреда. Контролирующий орган будет относить объекты надзора к одной из категорий риска: низкой, средней, значительной и высокой. На определение категории также будут влиять группы тяжести.

Кроме того, новая редакция документа определяет периодичность плановых проверок и обязательных профилактических визитов в отношении объектов в сфере лицензируемых автобусных пассажирских перевозок. Характер контрольных мероприятий будет зависеть от категории риска.

К примеру, для объектов, относящихся к высокому риску, предусматривается один из следующих вариантов:



контрольная закупка;

выборочный контроль;

инспекционный визит;

рейдовый осмотр;

документарная проверка;

выездная проверка раз в два года либо один обязательный профилактический визит в год.

В отношении объектов значительного или среднего риска будет проводиться обязательный профилактический визит с той периодичностью, которую определит правительство в соответствии с законом о госконтроле. Плановые контрольные мероприятия не будут проводиться в отношении объектов надзора в категории значительного, среднего или низкого риска.

Ранее в двух районах Москвы и Люберцах на маршрут № 726 вышли электробусы. По будням будут курсировать три современных машины. Пассажиры смогут доехать до станции метро "Лухмановская" и станции Люберцы третьего Московского центрального диаметра (МЦД).

Автобусные маршруты у станции метро "Корниловская" изменятся с 13 сентября. В частности, маршрут № 504 получит новый номер 164. Вместо улицы Адмирала Корнилова автобусы пойдут по Проектируемому проезду № 7502. Остановка у метро "Корниловская" будет осуществляться только в сторону поселка Мосрентген.